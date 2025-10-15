Con Retegui-Mancini secondo posto e playoff blindati, Il Messaggero: "Obiettivi minimo raggiunto"

"Con Retegui-Mancini secondo posto e playoff blindati" è il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola, in merito alla vittoria di ieri sera degli azzurri. Nonostante il 3-0, che fatica, ma almeno l’obiettivo minimo è stato raggiunto. E meno male che c’è Retegui, l’uomo dei gol, con o senza Kean.

A Udine, contro Israele, l’Italia vince una partita sporca, senza brillare troppo: 3-0, un gol per tempo di Mateo, in mezzo tanta apprensione e sofferenza, stoppata dalle mani di Donnarumma, che stavolta è sempre lucido. Il terzo gol lo firma Mancini, quando tutto era finito e le ambizioni di Israele svanite. Vittoria di peso, importante per il carattere; per il gioco e il miglior sistema di gioco, c’è tempo: il playoff è tra cinque mesi.