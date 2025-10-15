L'Italia batte Israele e va ai playoff, il QS titola: "Quella sporca ultima meta"

"Quella sporca ultima meta" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS oggi in edicola, in merito alla vittoria degli azzurri di ieri sera contro Israele. L'Italia ha raggiunto con fatica i playoff (ma il match dell’andata l’aveva già detto, che Israele non è una squadra materasso), l’obiettivo minimo del girone di qualificazione ai Mondiali.

Non essendo sensato aspettarsi regali — un pari della Norvegia contro l’Estonia al prossimo turno — gli azzurri hanno almeno messo al sicuro gli spareggi che a marzo offriranno l’ultima chance di andare ai Mondiali, con sorteggio il 21 novembre per conoscere gli avversari di semifinale e finale playoff. Giocarsi i Mondiali agli spareggi non può essere considerato un trionfo, ma una volta perso il primo scontro in casa della Norvegia e capito che i vichinghi avrebbero stabilito una specie di record nella differenza reti (nessun’altra europea ha +26), era chiaro che l’obiettivo realistico poteva essere solo questo.