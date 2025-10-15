San Siro, il CorSera (Milano) apre con le parole dell'architetto Foster: "Sfida affascinante"

C'è ancora San Siro, prossimo al passaggio ufficiale nelle mani di Inter e Milan, tra gli argomenti affrontati in prima pagina dall'edizione milanese del Corriere della Sera. Il quotidiano generalista decide di intitolare sulle parole di Lord Norman Foster, l'architetto che insieme a MANICA curerà la fase progettuale del nuovo impianto: "Lo stadio? Sfida affascinante. Sir Norman Foster: 'San Siro ha delle lacune, ma la sua memoria sarà mantenuta'. Ospite della Triennale, il protagonista si emoziona: 'Sarà un impianto che lascerà a bocca aperta'".

L'architetto, intervenuto a margine del Next Design Perspectives alla Triennale di Milano, ha spiegato così le intenzioni di Inter e Milan: "È un progetto straordinario. Due squadre, due proprietari, la città e un'eccezionale struttura iconica. Ma il periodo storico ci dice che inevitabilmente c'è bisogno di un nuovo stadio. Tutti hanno un forte interesse per questo, e anche i tifoso. È prematuro per parlarne ma sarà un grande progetto. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte. Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così che i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e va avanti attraverso gli anni '50, '80 e '90, possano rimanere. Penso che sia una sfida eccitante e San Siro è un simbolo molto potente che dovrebbe essere rispettato. Il processo è iniziato e siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e impegnati".