"Retegui e Mancini portano avanti l'Italia". Il Secolo XIX apre così la sua prima pagina
Il 3-0 che l'Italia rifila a Israele trova spazio anche nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Gli azzurri passano al Bluenergy Stadium di Udine con la doppietta di Retegui e il gol di Mancini strappando tre punti preziosissimi che si traducono nell'aritmetica qualificazione al playoff Mondiale: "Retegui e Mancini portano avanti l'Italia - si legge in apertura -. Israele battuto 3-0, garantiti almeno i playoff Mondiali. Scontri con i pro-Pal".
Piccolo accenno anche all'Italia Under 21, straripante con il netto 5-1 con cui si sbarazza dell'Armenia nel match di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il quotidiano ligure pone l'accento sui gol di Ekhator e Fini, ma anche sull'infortunio rimediato da Pafundi: "Ekhator-Fini in gol, ma Pafundi va ko".
