"Juve, con il Lecce solo un pari. Oggi Toro a Verona". Questo il Corriere di Torino in taglio alto
Nel match della 18ª giornata di Serie A, la Juventus non riesce ad andare oltre l’1-1 casalingo contro il Lecce, rallentando così la propria risalita verso le prime posizioni della classifica. Il pareggio mette fine a una serie di sette vittorie consecutive per i bianconeri, che al termine della gara ricevono i fischi dell’Allianz Stadium nonostante una prestazione positiva, soprattutto nei primi 45 minuti.
La partita si sblocca però a favore degli ospiti proprio allo scadere del primo tempo: Lameck Banda approfitta di un clamoroso errore di Cambiaso, che gli consegna involontariamente il pallone, e batte il portiere con una conclusione violenta sotto la traversa. La reazione della Juventus arriva immediatamente nella ripresa, quando McKennie è il più rapido di tutti a intervenire su una respinta in area dopo un tiro di Yildiz, firmando il gol del pareggio. L’episodio che avrebbe potuto cambiare il match arriva al 66’: dopo un rigore assegnato per un tocco di mano di Kaba, Jonathan David si presenta sul dischetto ma spreca l’occasione con un cucchiaio poco efficace, neutralizzato senza problemi da Falcone.
Oggi in campo il Torino, che alle 18:00 sarà ospite al Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona in un delicato scontro salvezza. Baroni in attacco dovrebbe confermare il tandem Simeone-Adams, con Zapata pronto a subentrare a partita in corso.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.