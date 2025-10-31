Juventus a Spalletti, il Corriere dello Sport così in prima pagina: "La ripartenza"
TUTTO mercato WEB
"La ripartenza": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Missione Spalletti: Juve in Champions. Ha firmato fino a giugno 2026: opzione di rinnovo se si qualificherà per l'Europa delle big. Oggi primo allenamento e alle 12 la presentazione alla Continassa. Domani debutta a Cremona: punterà sulla difesa a 3, poi virerà sulla linea a 4.
Spazio anche al calcio giocato, visto che ieri sono andate in scena le ultime due partite del 9^ turno di Serie A. Il quotidiano propone un titolo in taglio basso su quella della serata: "Lazio, frenata a Pisa". Finisce 0-0: palo di Basic, poi Provedel evita il ko.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
4 Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile