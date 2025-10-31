Hojlund e Napoli: è amore. Il Mattino titola così stamani: "Un colpo di fulmine"
In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica uno spazio come al solito alle vicende del Napoli. Stavolta, il protagonista è uno degli ultimi acquisti estivi e il suo immediato innamoramento per il capoluogo campano. Di seguito il titolo in taglio alto: "Hojlund e Napoli: un colpo di fulmine". Parla il padre dell'attaccante danese: "Mio figlio è pazzo della città".
Sul quotidiano trova spazio anche la nuova avventura di un illustre e recente ex allenatore azzurro. Il titolo in questione è il seguente: "Juve, ecco Spalletti tra selfie e abbracci". Il pubblico bianconero lo acclama così: "Ora vogliamo la J tatuata sul braccio".
Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Alla Juventus inizia l'era Spalletti. Contratto, staff e dettagli: dopo l'annuncio, oggi la presentazione
