Hojlund e Napoli: è amore. Il Mattino titola così stamani: "Un colpo di fulmine"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica uno spazio come al solito alle vicende del Napoli. Stavolta, il protagonista è uno degli ultimi acquisti estivi e il suo immediato innamoramento per il capoluogo campano. Di seguito il titolo in taglio alto: "Hojlund e Napoli: un colpo di fulmine". Parla il padre dell'attaccante danese: "Mio figlio è pazzo della città".

Sul quotidiano trova spazio anche la nuova avventura di un illustre e recente ex allenatore azzurro. Il titolo in questione è il seguente: "Juve, ecco Spalletti tra selfie e abbracci". Il pubblico bianconero lo acclama così: "Ora vogliamo la J tatuata sul braccio".