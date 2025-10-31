Genoa, Vieira sulla graticola. Il Secolo XIX apre: "L'idea di Criscito ad interim"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Secolo XIX, con un focus particolare dedicato al Genoa. Rossoblù sul fondo della classifica e reduci dall'ennesima sconfitta, mercoledì nel turno infrasettimanale in casa contro la Cremonese. Non a caso, il titolo proposto è sul possibile cambio di guida tecnica: "Genoa, Vieira sulla graticola. L'idea di Criscito ad interim".

La posizione del mister è sempre più traballante, considerando il complicato inizio di stagione e la vittoria che non arriva. Possibile dunque che l'ex capitano si sieda in panchina, ma è in corsa anche Vanoli (contattato anche dalla Fiorentina). Rivoluzione anche in dirigenza: Ottolini verso l'addio, arriva Diego Lopez (ha esperienze con Lens, Mouscron, Lille e Bordeaux).