Rossoblù battuti dal Sassuolo, L'Unione Sarda: "E' un Cagliari a fari spenti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:53Rassegna stampa
Paolo Lora Lamia

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su L'Unione Sarda, dove possiamo trovare il consueto spazio dedicato al Cagliari. Non un gran momento per la formazione allenata da Pisacane, come si evince dal titolo: "E' un Cagliari a fari spenti". Rossoblù battuti 1-2 in casa dal Sassuolo: terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi.

Pisacane nella conferenza post partita: "Penso che il Cagliari abbia fatto nei primi 40 minuti la partita che doveva fare e poi è normale che loro abbiano preso più coraggio ed è successo un po’ quello che è emerso a Verona. Dispiace perché volevamo metterci in una classifica più serena, ma dobbiamo essere realisti e guardare alle assenze che stanno pesando ora. Sono fiducioso e sono convinto che quando recupereremo le assenze potremo sicuramente cambiare l'esito delle partite".

