Solo 0-0 sul campo del Pisa, Il Messaggero apre: "La Lazio e spuntata. Si ferma Gila"

Il pareggio della Lazio a Pisa e l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus sono i due grandi temi calcistici proposti oggi nel taglio alto della prima pagina de Il Messaggero. I bianocelesti non vanno oltre lo 0-0 in trasferta contro la squadra di Gilardino e perdono anche Mario Gila e Luca Pellegrini per dei problemi fisici che saranno da valutare nelle prossime ore: "La Lazio è spuntata, a Pisa solo un pari e rincorsa frenata. Finisce 0-0, si ferma Gila".

Di fianco spazio invece al nuovo tecnico bianconero che ieri ha firmato fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League: "Spalletti alla Juve, 8 mesi per centrare la Champions. Contratto a tempo".

Il comunicato della Juventus. "Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano.

La consacrazione arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell’Inter poi. Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno.

Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!".