Dovbyk torna al gol e punta il Milan, Il Romanista titola sull'ucraino: "Dalla tua pArtem"

Artem Dovbyk torna al gol e potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare per il big match di San Siro contro il Milan, complice anche l'infortunio di Evan Ferguson. È questo lo scenario disegnato oggi dalla prima pagina de Il Romanista, che apre con un gioco di parole sull'attaccante ucraino: "Dalla tua pArtem - si legge -. Verso San Siro. Con il gol al Parma Dovbyk si è messo alle spalle il momento più duro della sua stagione. Ora punta il Milan, al quale ha già segnato. Ha la fiducia di Gasperini e della squadra, servono altri gol per mantenere la Roma in vetta".

Poco sotto spazio ad un aggiornamento sulle condizione di Ferguson, costretto ad uscire in anticipo contro il Parma: "Ferguson si ferma. Caviglia ko per Evan, arrivederci a dopo la sosta".