Fermata la Lazio dopo il Milan, Il Tirreno recita: "Pisa, ancora un pareggio"
"Pisa, ancora un pareggio": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Tirreno. Nell'ultimo match in programma per la 9^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno fermato la Lazio sullo 0-0 e colto così il terzo risultato utile consecutivo. Nel primo tempo Semper salva il risultato, nel secondo per poco non arriva la vittoria.
Gilardino a fine partita: "Devo fare i complimenti alla squadra per l'ordine, l'equilibrio e la voglia di proporre. Ci siamo difesi molto bene a parte un paio di situazioni, dove Semper ha fatto due grandi parate. Un mattoncino in più per la nostra autostima, dobbiamo continuare così".
