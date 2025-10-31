Fermata la Lazio dopo il Milan, Il Tirreno recita: "Pisa, ancora un pareggio"

"Pisa, ancora un pareggio": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Tirreno. Nell'ultimo match in programma per la 9^ giornata di Serie A, i nerazzurri hanno fermato la Lazio sullo 0-0 e colto così il terzo risultato utile consecutivo. Nel primo tempo Semper salva il risultato, nel secondo per poco non arriva la vittoria.

Gilardino a fine partita: "Devo fare i complimenti alla squadra per l'ordine, l'equilibrio e la voglia di proporre. Ci siamo difesi molto bene a parte un paio di situazioni, dove Semper ha fatto due grandi parate. Un mattoncino in più per la nostra autostima, dobbiamo continuare così".