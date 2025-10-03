Napoli, dopo la Champions il campionato. Il Mattino: "Ok, la carica è giusta"
In occasione della prima pagina di oggi, Il Mattino dedica come sempre uno spazio importante alle vicende del Napoli e sceglie il seguente titolo: "Ok, la carica è giusta". Dopo aver battuto per 2-1 lo Sporting Lisbona in Champions League, gli azzurri sono pronti a rilanciarsi anche in campionato (dove condividono il primato con Milan e Roma).
La formazione allenata da Antonio Conte è impegnata domenica alle 18.00, tra le mura amiche contro il Genoa. L'obiettivo è tornare subito a conquistare i 3 punti, dopo il brutto ko di San Siro contro la formazione di Allegri. Occhi puntati su Hojlund, reduce dalla doppietta allo Sporting e con l'obiettivo di confermarsi un degno sostituto di Lukaku fino al rientro del belga.
