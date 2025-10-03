Match salvezza per gli scaligeri, L'Arena in apertura: "L'Hellas sfida il Sassuolo"

"L'Hellas sfida il Sassuolo": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su L'Arena, nello specifico in taglio basso. Sfida importantissima per il Verona di Zanetti, reduce da 3 punti nelle prime 5 giornate e ancora a secco di vittorie. I gialloblù, infatti, sono attesi dalla gara interna contro la squadra di Grosso (loro concorrente nella lotta per non retrocedere).

Alla vigilia, il mister dei veneti Zanetti ha sottolineato quanto sarebbe importante vincere: "Una cosa che veramente vogliamo tutti, lavoriamo per questo, facciamo di tutto perché succeda, poi c'è il campo. Alla fine ci si porta a casa quello che si merita, anche se a livello di prestazione è sotto gli occhi di tutti che stiamo attraversando un buon momento e non abbiamo raccolto quello che meritavamo, dall'altro lato però siamo consapevoli che questo non basta. Non deve però diventare un'ossessione.

L'ossessione deve essere la ricerca di una prestazione, perché con le prestazioni si fa un percorso con delle fondamenta stabili, ragionando su un obiettivo a lungo termine e con una squadra nuova e con caratteristiche anche umane diverse. La vittoria la desideriamo. Di fronte ci sarà un avversario importante, con giocatori che di altissimo livello e ben organizzati. Ogni settimana è una battaglia, lavoriamo sodo".