Nel taglio alto de La Stampa le parole di Pianelli Jr.: "Questo Toro non ha niente di mio nonno"

Si apre con un'intervista la prima pagina lanciata oggi in edicola da La Stampa, che nel suo taglio alto anticipa le parole di George Garbero Pianelli, nipote di Orfeo Luciano Pianelli, imprenditore e dirigente sportivo italiano che ricoprì anche la carica di presidente del Torino. Nell'anticipazione proposta oggi dal quotidiano torinese viene data voce al rammarico per il momento no attraversato dal club granata negli ultimi anni: "Pianelli Jr.: 'Tristezza Toro, non ha niente di mio nonno", si legge nel titolo.

Il Torino era "una grande famiglia - racconta Pianelli Jr. -, grazie anche a uno staff speciale, da - Traversa a Bonetto, all'avvocato Cozzolino e a tutti gli altri. Eppure, quando era in vita, molti il nonno se lo sono dimenticato. Spesso ripeteva 'non mi ricordano adesso, ma quando non ci sarò più lo faranno'. Aveva ragione. Se torneranno i tempi d'oro? Se vendi ogni volta i migliori come fai? Sono stupito della perseveranza di questa società a voler andare avanti, non credo di aver mai visto una contestazione per così tanto tempo. Anche la mia famiglia l'ha subita".