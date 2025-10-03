Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, tre errori dal dischetto. Leggo stamani: "Il Lille vince all'Olimpico: 0-1"

Roma, tre errori dal dischetto. Leggo stamani: "Il Lille vince all'Olimpico: 0-1"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:33
di Paolo Lora Lamia

Si parla anche di calcio questa mattina in prima pagina su Leggo, nello specifico per quanto riguarda l'edizione romana. Spazio ovviamente alle vicende della Roma, reduce da una serata europea da dimenticare sia per il risultato sia per un episodio piuttosto grottesco. Ecco il titolo sulla formazione di Gasperini: "Roma, tre errori dal dischetto. Il Lille vince all'Olimpico: 0-1".

Le parole del tecnico a fine partita: "Abbiamo subito gol subito all'uscita, le difficoltà sono arrivate in quella situazione. Abbiamo fatto più errori tecnici del solito, anche per merito del Lille che ci ha infastidito nella costruzione come noi abbiamo fatto con loro, ma senza sfruttarlo al meglio. L'episodio del rigore cambia la valutazione, ma è stata una partita aperta. Il Lille ha giocatori rapidi, ma la mia squadra ha lottato fino alla fine ed è cresciuta nella ripresa senza mai mollare. L'episodio pesa molto sul risultato".

