Bologna, solo un pari. Il Resto del Carlino: "Orsolini illude, poi il Friburgo pareggia"

"Orsolini illude, poi il Friburgo pareggia": titola così questa mattina Il Resto del Carlino in prima pagina, parlando della sfida giocata ieri in Europa League dal Bologna. Dopo la sconfitta di misura all'esordio contro l'Aston Villa, ieri la formazione di Italiano ha pareggiato per 1-1 contro i tedesco cogliendo così il suo primo punto nella League Phase della seconda competizione europea.

Le parole del tecnico a fine gara: "Muoviamo la classifica, mettiamo un punticino nel cammino europeo. L’obiettivo è chiaro a tutti, dobbiamo superare il primo turno. Togliamo la casella 0 dalla classifica. Il primo tempo mi è piaciuto, siamo calati nel secondo tempo. L’ultimo quarto d’ora con Rowe e un po’ d’energia abbiamo creato del pericolo. Vorrei vedere la squadra sempre così. Skorupski ci ha permesso di portare a casa questo punto. Sono convinto che cresceremo, abbiamo troppi margini per errori del genere. Non percepiamo il pericolo, ma lo aggiusteremo. Al 2 ottobre, lo scorso anno eravamo messi peggio".