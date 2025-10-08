Juventus, SOS esterni. Tuttosport stamattina in prima pagina: "C'è Guerreiro"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport decide di aprire con il titolo riportato di seguito: "SOS esterni: c'è Guerreiro". Secondo Tudor, la vera emergenza della Juventus sta sulle fasce: tra i rimedi di gennaio ecco il terzino sinistro del Bayern. L'esperto ed eclettico portoghese (gioca anche in mezzo) va verso la scadenza: Kompany può lasciarlo partire in anticipo per non perderlo a zero.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio basso: "Toh, Coco una una clausola da 35 milioni!". Nel contratto è previsto un vincolo economico da top player: in estate da Qatar e Russia erano arrivate offerte fino a 17 milioni. Ieri la ripresa per il Toro: Anjorin migliora e punta il Napoli.
