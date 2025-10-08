Conte ne perde 4 in vista della ripresa post Nazionali, Il Mattino: "Infermeria Napoli"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Mattino, che come al solito dedica un ampio spazio alle vicende del Napoli. Questa volta, il tema caldo non è legato ai risultati dei partenopei ma a degli infortuni che condizioneranno le scelte di Antonio Conte a partire dalla ripresa degli impegni ufficiali dopo quello di questi giorni delle Nazionali. Il titolo scelto è il seguente: "Infermeria Napoli".

Problemi per Lobotka, come comunica la Nazionale slovacca tramite il suo sito ufficiale: "Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell'anno sarà escluso dalla squadra. L'allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo". Il metronomo del centrocampo partenopeo dovrà stare fermo un mese.

In attesa anche degli accertamenti per Matteo Politano e Vanja Milinkovic-Savic, mentre i tempi di recupero di Rrahmani, che già si sono allungati rispetto alle previsioni, rimangono un mistero. 4 problemi non da poco dunque per Conte, in vista del tour de force tra campionato e Champions in programma tra ottobre e inizio novembre.