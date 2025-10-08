Plusvalenze Napoli, la Repubblica svela: "Le carte segrete sull'affare Osimhen"
"Osimhen al Napoli: le carte segrete sulle plusvalenze" è il titolo che si può leggere nel taglio basso della prima pagina de la Repubblica oggi in edicola, che svela alcuni interessanti retroscena sull'affare Osimhen-Napoli. È l’estate in cui il Napoli si prepara a chiudere l’affare più costoso della sua storia: Victor Osimhen dal Lille. Un’operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili.
Le contropartite tecniche, valutate a cifre gonfiate, sarebbero servite solo a generare plusvalenze fittizie. I pm Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano, intanto, hanno chiesto il rinvio a giudizio per falso in bilancio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e per l’ad Andrea Chiavelli. I due ds non risultano indagati.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30