Italia, parla il ct. Leggo in prima pagina: "Clima difficile, ma con Israele si gioca"

"Clima difficile, ma con Israele si gioca". Parole di Rino Gattuso, riportate oggi in prima pagina da Leggo con un titolo in taglio alto. Torna in campo la Nazionale, che nei prossimi giorni dovrà affrontare prima l'Estonia e poi Israele in due match validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Particolarmente testa, inevitabilmente, sarà la seconda partita in programma.

Le parole del ct: "Dobbiamo annusare il pericolo, questo è l'aspetto che dobbiamo migliorare più di tutti gli altri. Sulla prima domanda sì, mi riferisco a quello, è un dato di fatto. Andremo a Udine e sappiamo che ci sarà pochissima gente: lo capisco, capisco la preoccupazione. Sappiamo che dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0. Dispiace vedere ciò che sta succedendo, fa male al cuore, ma non possiamo dire che l'ambiente è sereno. Lo sappiamo bene. Ci saranno diecimila persone fuori lo stadio e 5-6mila dentro. Avremmo preferito un clima come quello vissuto a Bergamo un mese fa".