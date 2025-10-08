Mondiale, ecco Estonia e Israele. Il Gazzettino: "Doppia Nazionale per Gattuso"

In occasione della prima pagina di oggi, Il Gazzettino ha tra gli argomenti più caldi anche il calcio. Inevitabile parlare della Nazionale, attesa da due partite chiave per continuare a sperare nella qualificazione diretta per il Mondiale del 2026 o quantomeno nei playoff. Il titolo proposto in taglio alto è il seguente: "Mondiale, ecco Estonia e Israele: doppia Nazionale per Gattuso".

Gattuso pensa a tante rotazioni tra un match e l'altro: "Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte su queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare. C'è da correggere tanto rispetto a settembre, ma ci sono state anche cose positive. Contro Israele l'abbiamo riaperta noi e poi qualcuno da lassù ci ha voluto bene e l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo migliorare sull'atteggiamento, dobbiamo annusare il pericolo. Non è una questione di moduli, ma di annusare il pericolo e fare bene con tutta la squadra".