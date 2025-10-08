Friedkin, futuro da programmare. Il Romanista titola così stamani: "La ripartenza"
"La ripartenza": questo è il titolo scelto da Il Romanista per la prima pagina di oggi. Friedkin è a Roma per l'assemblea generale dell'ECA, d'ora in poi EFC. Oggi l'incontro a Trigoria con Gasperini, che ha firmato la miglior partenza dell'era texana. Poi mercato e sponsor: c'è il futuro del club giallorosso da programmare.
Spazio anche al campo, che la squadra che - seppur priva dei Nazionali - ha ripreso ad allenarsi in vista dei primi impegni post Nazionali. A tale proposito, ecco il seguente titolo presente in taglio basso sulla prima pagina del quotidiano: "Bailey mette l'Inter nel mirino". Oggi dunque la ripresa degli allenamenti, dopo due giorni liberi in seguito alla vittoria di Firenze. Wesley punta il rientro in gruppo.
