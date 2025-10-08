Italia, Gattuso punta sull’attacco e al pass mondiale, La Stampa: "Doppio centravanti subito"

La Stampa fa il punto sulla Nazionale azzurra e sui prossimi impegni. L'Italia di Gattuso ha una doppia necessità: deve segnare senza sosta per provare il miracoloso aggancio alla Norvegia, prima nel girone, anche se la differenza reti premia Haaland e compagni con un netto +21 contro il +5 azzurro, e allo stesso tempo bisogna riaccendere la passione dei giocatori e dei tifosi. Se vincere aiuta a vincere, figurarsi farlo con tanti gol.

Per questo l’idea è quella di confermare il doppio centravanti nelle sfide di “ritorno” con Estonia (sabato a Tallinn) e Israele (martedì 14 a Udine). In prospettiva, invece, l’obiettivo è quello di portare in azzurro l’italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che sta facendo bene nel Bruges e ora veste la maglia della Germania Under 21.