Juventus, Yildiz al centro del progetto. Tuttosport: “L’hai convinto, rinnovo vicino”

La Juventus si prende la scena sulla prima pagina di Tuttosport , che ne fa il manifesto del momento bianconero: fiducia, ambizione e centralità dei propri talenti. Il titolo “L’hai convinto” fotografa una situazione chiara, con Kenan Yildiz pronto a firmare il rinnovo fino al 2031 dopo le rassicurazioni ricevute sul progetto sportivo e sul suo ruolo futuro. La dirigenza lavora per blindarlo a lungo termine, consapevole di avere tra le mani un patrimonio tecnico e simbolico attorno al quale costruire il nuovo corso.

Ampio spazio viene dedicato anche al racconto umano e tecnico del talento turco, esaltato pubblicamente da Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il Napoli: “È un alieno”, la definizione scelta dal tecnico per descrivere un giocatore che abbina qualità rare a una maturità fuori dal comune. Il quotidiano approfondisce poi le altre piste di mercato: sfuma En-Nesyri, mentre la dirigenza è pronta a riprovare l’assalto a Kolo Muani per rinforzare l’attacco. In prospettiva estiva spunta anche il nome di Perrone del Como, profilo monitorato per qualità e margini di crescita. Un quadro che conferma la linea bianconera: blindare i pilastri, alzare il livello della rosa e dare continuità a un progetto che passa dalle certezze di oggi alle mosse di domani.