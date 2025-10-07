L'attacco della Juventus è in crisi, Tuttosport in apertura: "David non è questo"

"David non è questo" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. La crisi dell'attacco Juve coinvolge anche i nuovi arrivati Jonathan David e Lois Openda ma anche il 'vecchio' Dusan Vlahovic. Il canadese è un caso emblematico. Per Jonathan difficoltà tattiche e ambientali. Damiani però invita alla fiducia: "Calma, persino Weah all'inizio soffrì. Ha sempre fatto gol e tornerà a farli. Con un'altra punta vicino".

Qui Toro - "Torino, poche idee ma confuse". Cambi di strategia in corsa, rinforzi in difesa promessi e mai arrivati, formazioni sempre diverse: il quint'ultimo posto è lo specchio di una squadra senza identità.

I rossoneri - "Né gol né svolta Leao è un guaio". Il cruccio di Allegri e del Milan. Significativa la sferzata di Max prima di farlo entrare contro la Juve: "Rafa, non farmi inc...,eh!". Risultato: un flop.