La Juventus crolla in Coppa Italia con l'Atalanta, Tuttosport apre: "Furia Lucio"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport titola così in taglio alto: "Furia Lucio". Il Var lancia l'Atalanta, alla fine la Juventus crolla 3-0. Mano inevitabile di Bremer su cross di Ederson: richiamato da Abisso, Fabbri dà rigore. Il gol di Scamacca non interrompe il predomino bianconero, vanificato dagli attaccanti e dai cambi. Sulemana-Pasalic, festa in contropiede. Spalletti non cerca alibi: "Loro nei momenti chiave hanno fatto scelte giuste, noi no".
Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo: "Baroni, l'allenatore perfetto per Cairo". Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'obiettivo dichiarato di questo Toro è fare più punti della passata stagione... Ne mancano 19. Ansia Adams per Firenze, Simeone spera. Nervosismo Zapata.
