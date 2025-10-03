La prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Baby Modric. Il tesoro del Milan"

Luka Modric e Francisco Conceicao sono i due volti immagine del big match di domenica sera tra Juventus e Milan. Lo fa capire anche La Gazzetta dello Sport, che dedica l'apertura della sua edizione odierna al Pallone d'Oro ex Real: "Baby Modric. Il tesoro del Milan - si legge -. Ha 40 anni ma ha test fisici da record, in campo corre come i più giovani. E Allegri prepara uno scherzo da ex". Poco sotto, invece, il focus è sul portoghese della Juventus: "Conceicao si è preso la Juve. Titolare nella supersfida di domenica".

Di spalla trova invece spazio l'Inter, costretta ad affrontare la Cremonese prima della sosta nazionali senza l'infortunato Marcus Thuram che dovrebbe essere rimpiazzato da Ange-Yoan Bonny: "Occasione Bonny. Chivu lo lancia con Lautaro, l'Inter cambia". In casa Napoli i riflettori sono puntati su Rasmus Hojlund, reduce dalla doppietta in Champions League contro lo Sporting Lisbona ("Energia Hojlund. Il Napoli si gode il centravanti del futuro"), ma non possono mancare i riferimenti alle squadre italiane scese ieri in campo tra Europa e Conference League ("Roma, incubo rigori. Tre errori di seguito e perde con il Lille. Il Bologna fermato dal Friburgo. Viola ok: la Fiorentina torna a vincere dopo un mese").