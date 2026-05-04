Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 4 maggio

Gioia Inter sui quotidiani sportivi oggi in edicola, che celebrano in prima pagina il ventunesimo scudetto nerazzurro conquistato nella notte di San Siro contro il Parma. Il protagonista assoluto è Christian Chivu, primo tecnico straniero a vincere il titolo in Serie A dopo Mourinho, e per giunta con la stessa maglia che indossava da calciatore nel Triplete del 2010. Un cerchio che si chiude, una storia che i giornali raccontano con enfasi e nostalgia insieme.

La cornice della festa è però più ampia di un semplice scudetto: nella stessa domenica Jannik Sinner ha conquistato a Madrid il quinto Masters 1000 consecutivo battendo Zverev con un netto 6-1 6-2, mentre Kimi Antonelli si è imposto a Miami per la terza volta di fila in Formula 1. Un'Italia sportiva che si è presa la giornata tutta intera, e i quotidiani non mancano di sottolinearlo, costruendo copertine a tre storie che hanno il sapore di un momento irripetibile.

Non mancano le ombre, però: la Juventus esce con un pareggio amaro contro il già retrocesso Verona, con Spalletti che non usa mezzi termini nel descrivere una squadra ancora lontana dai propri standard. Il Milan non approfitta dell'occasione per consolidare il secondo posto. Ma oggi, sulla carta stampata, c'è spazio solo per i campioni.