Fiorentina, tra Vanoli e Kean. Corriere Fiorentino: "Moise ritorna, Paolo spera (per il futuro)"

"I giorni di Vanoli (che continua a sperare). Kean un'altra volta padre. Oggi sarà al Viola Park per provare il recupero" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina. Ancora pochi giorni e Paolo Vanoli conoscerà il suo futuro. Prima però serve quel punto che vuol dire salvezza aritmetica e che potrebbe arrivare (proprio come nel 2019 in una situazione identica) contro il Genoa al Franchi.

È allora che Paratici si siederà intorno al tavolo con l'allenatore che, dal canto suo, può portare i numeri della risalita. Una media punti da ottavo posto che però potrebbe non bastare alla riconferma.

Tornerà oggi al Viola Park Moise Kean dopo aver usufruito del permesso accordato dalla società per raggiungere la propria compagna che ha partorito il suo secondo figlio. Il centravanti è però reduce dal lungo fastidio alla tibia che ne ha limitato l'utilizzo negli ultimi mesi. Ma con Genoa potrebbe esserci.