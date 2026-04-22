Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 22 aprile

La Coppa Italia trova ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, mercoledì 22 aprile 2026, e che vi proponiamo in calce. La grande rimonta dell'Inter nella prima semifinale di Coppa contro il Como è l'argomento principale sui quotidiani. Il Como si illude un'altra volta andando avanti di due gol ma nella ripresa viene rimontato dalla doppietta di Calhanoglu e dal gol di Sucic: 3-2 a San Siro, in finale ci va l'Inter.

E stasera la seconda semifinale con l'Atalanta che ospita la Lazio: in palio un posto in finale contro l'Inter. Al Gewiss Stadium di Bergamo si riparte dal 2-2 dell'andata. Chi vince può anche salvare la stagione, andando a giocarsi la finalissima con i nerazzurri.

Spazio anche al caso escort e festini: almeno 70 calciatori di Serie A sarebbero coinvolti, ci sarebbero giocatori di Sassuolo, Inter, Juve, Milan ed Hellas Verona. Un’indagine della Procura di Milano ha portato alla luce un’organizzazione che, attraverso una società di eventi con sede a Cinisello Balsamo, gestiva serate esclusive nella movida milanese mettendo a disposizione escort di lusso per una clientela facoltosa.