Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 6 maggio

Il mercato che comincia a prendersi la scena rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 6 maggio. In casa Juventus c'è qualche dubbio sulla conferma di Bremer: se parte, in pole per sostituirlo ci sono Kim, Stones e Aké. Piace anche Muharemovic: l'Inter è in vantaggio, ma si tenta lo sgarbo ai nerazzurri. I campioni d'Italia si godono il ritorno ai massimi livello di Thuram, che per il suo futuro vuole assolutamente restare. Futuro non così certo, invece, quello di Leao al Milan.

Chi invece cambierà sicuramente aria è Lukaku, che ha avuto un faccia a faccia con Conte e continuerà ad allenarsi a parte fino a fine anno. Capitolo Champions League: ieri l'Arsenal ha battuto per 1-0 l'Atletico Madrid e conquistato una finale che ai Gunners mancava dalla stagione 2005/06. Oggi l'avversaria, che uscirà dallo scontro tra titani ovvero Bayern-PSG.