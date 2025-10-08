Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 8 ottobre

La Nazionale che torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì 8 ottobre. Azzurri in campo tra sabato e martedì contro Estonia e Israele, l'obiettivo è fare 6 punti e sperare in un inciampo della Norvegia (da battere poi nello scontro diretto a novembre). Le parole del ct Gattuso: "C'è da correggere tanto rispetto a settembre, ma ci sono state anche cose positive. Contro Israele l'abbiamo riaperta noi e poi qualcuno da lassù ci ha voluto bene e l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo migliorare sull'atteggiamento, dobbiamo annusare il pericolo".

Spazio anche ai temi del campionato e ai suoi protagonisti. Nel Milan ha parlato Rabiot, vero e proprio trascinatore del centrocampo fin dalle sue prime uscite in rossonero: "Scudetto? Il Napoli è favorito, ma anche noi lotteremo. Modric? Un esempio". In casa Inter, invece, Chivu si gode il colpo last minute del mercato ovvero Akanji: verrà riscattato dal City, il dopo Acerbi è assicurato.