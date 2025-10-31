Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 31 ottobre
Il turno infrasettimanale di Serie A rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 31 ottobre. Ieri in scena le ultime due partite: nel pomeriggio il Sassuolo ha vinto per 1-2 in casa del Cagliari, mentre in serata la Lazio non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Pisa. Sabato parte una nuova giornata: tra i primi match in programma, il suggestivo confronto tra Conte e Fabregas.
La notizia principale della giornata però è un'altra: l'annuncio ufficiale di Spalletti come nuovo tecnico della Juventus. "Ragazzi, dipende da voi": questa è la risposta data a Perin al momento del suo arrivo alla Continassa. A livello tattico, dovrebbe ripartire dalla difesa a 3 per poi passare a 4 come da sua idea di calcio. Primo test domani sera contro la Cremonese.
