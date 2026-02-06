Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 6 febbraio

Le prime pagine dei principali giornali sportivi italiani sono oggi dedicate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via ufficialmente oggi con la cerimonia di apertura prevista alle ore 20. L'evento sarà diviso a metà tra Milano (stadio San Siro, inutilizzato per questo motivo da Inter e Milan) e Cortina d'Ampezzo. Ci sono però anche argomenti calcistici tra quelli trattati sui quotidiani.

Parlando di campo il focus è sulla Coppa Italia, con il quarto di finale giocato ieri a Bergamo che ha visto l'Atalanta schiacciare la Juventus con un netto 3-0 firmato da Scamacca (rigore), Sulemana e Pasalic: i nerazzurri sono la seconda squadra a volare in semifinale dopo l'Inter e aspettano di conoscere la prossima rivale che uscirà fuori dalla sfida tra Bologna e Lazio. L'altro tema di spicco riguarda il possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti, come ammesso nella giornata di ieri da Claudio Ranieri, senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin: "Ci stanno pensando - ha ammesso a Sky Sport -. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma".