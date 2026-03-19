Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 19 marzo 2026

Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani spicca l'euroderby tra Roma e Bologna, che questa sera si sfideranno negli ottavi di finale di ritorno di Europa League. Si riparte dall'1-1 dell'andata, che mantiene tutto in equilibrio: all'Olimpico, giallorossi e rossoblu si giocano l'accesso ai quarti dove affronteranno Aston Villa o Lille. Spazio anche all'Atalanta, eliminata dalla Champions League dopo aver incassato la seconda sconfitta di fila contro il Bayern Monaco, che ora affronterà il Real Madrid ai quarti.

In primo piano pure l'impegno della Fiorentina, che dopo il 2-1 dell'andata sfiderà per la seconda volta il Rakow negli ottavi di ritorno di Conference. Obiettivo qualificazione per i viola, che puntano alla sfida contro una tra Crystal Palace e Aek Larnaca. Spazio dedicato anche al mercato del Milan, che per la sessione estiva pensa già a due colpi importanti: a centrocampo il Diavolo punta Goretzka, per la difesa invece c'è sempre Gila.

L'Inter invece avrebbe messo nel mirino Vicario come rinforzo principale per la porta mentre la Juventus pare che sia nuovamente sulle tracce di Kolo Muani. I bianconeri però valutano anche profili per la porta, considerando tanto De Gea quanto Restes, giovane estremo difensore in forza al Tolosa. Il Torino, infine, non molla la pista Falcone ma sta monitorando anche Livakovic del Fenerbahce.