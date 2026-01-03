Lecce, visita in casa della Juve. Nuovo Quotidiano di Puglia: "E Corvino blinda Tiago Gabriel"
"Lecce, visita in casa della Signora. Di Fra fuori, tocca al portafortuna" scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia (ediz. Lecce) in edicola quest'oggi. Due giornate di squalifica al tecnico dei salentini, in panchina il vice Del Rosso, già vice di Baroni, ha guidato il Lecce nel 2022/2023 trovando la vittoria sul campo della Salernitana.
Spazio anche al calciomercato: "Corvino blinda Tiago Gabriel. E sull'attacco: 'Avanti così"". Ieri la conferenza stampa del dirigente che ha annunciato di aver respinto le offerte per il difensore: "Più club si sono fatti avanti, italiani e stranieri. Nell'interesse nostro e del ragazzo abbiamo declinato offerte importantissime".
