Litigi e polemiche durante e post Napoli-Inter, Gazzetta dello Sport apre: "Cima al veleno"
TUTTO mercato WEB
"Cima al veleno". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è al successo del Napoli per 3-1 sull'Inter ieri sera al "Maradona" ma soprattutto alle polemiche che ci sono state al termine del match con Marotta che ha contestato l'operato del direttore di gara e Conte che ha parlato dell'atteggiamento dello stesso presidente nerazzurro. Senza tenere conto del litigio in campo fra l'allenatore azzurro e Lautaro.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile