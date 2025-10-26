"Niccolini 'fiorentino' a caccia del poker'": il Corriere di Bologna su Fiorentina-Bologna
Il Corriere di Bologna in prima pagina oggi in edicola esalta il vice di Vincenzo Italiano, che sarà in panchina nella sfida del Franchi oggi alle 18: "Niccolini 'fiorentino' a caccia del poker. Al Franchi alle 18".
Una sfida che vedrà opposte due squadre dagli umori differenti. La Viola è in cerca di riscatto anche in campionato dopo la vittoria in Conference League, visto che non ha ancora centrato i tre punti in Serie A in questa stagione. Dal lato opposto il Bologna arriva a Firenze con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 2 ko fin qui raccolti.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
