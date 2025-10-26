Alle 15 c'è Sassuolo-Roma, La Repubblica (ed. Roma): "L'attacco un rebus per Gasp"
TUTTO mercato WEB
"L'attacco un rebus per Gasp". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione romana de La Repubblica. La Roma scenderà in campo questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il tecnico giallorosso Gasperini dovrà fare i conti con un problema di gol in attacco e la possibilità di cambiare qualcosa dal punto di vista degli interpreti.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Serie B
Serie C
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
Calcio femminile