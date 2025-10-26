"Napoli solo in vetta. Udinese, che fatica": la prima pagina del Gazzettino
"Il Napoli batte l'Inter ed è solo in vetta. Udinese, tre punti. Ma che fatica": così Il Gazzettino di Venezia Mestre oggi in edicola dedica il taglio alto sul calcio ed in particolare sulla vittoria del Napoli contro l'Inter al Maradona e dell'Udinese in casa contro il Lecce. La squadra di Kosta Runjaic si è imposta 3-2 sui giallorossi di Di Francesco, che nel hanno fatto patire qualche sofferenza di troppo ai bianconeri.
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Atalanta, Bocchetti dopo il 6-2 al Picerno: "Reazione da squadra vera, nella ripresa dominio totale"
