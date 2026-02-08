Maripan segna nel recupero, La Nazione: "La Fiorentina al 94' butta una vittoria"
Pareggio casalingo per la Fiorentina. Al "Franchi" la squadra di Paolo Vanoli non va oltre il 2-2 contro il Torino venendo raggiunta in pieno recupero da un gol di Maripan. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione: "La Fiorentina al 94' butta una vittoria".
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
