Napoli a Bologna, La Repubblica (ed. Napoli): "Hojlund e il tridente contro l'emergenza"
Una trasferta per difendere il primato. Il Napoli pronto a scendere in campo a Bologna. Dopo il pareggio di ieri del Milan, la squadra di Antonio Conte proverà ad allungare in classifica. Questo il titolo dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Conte a Bologna per difendere il primato, Hojlund e il tridente contro l'emergenza".
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Editoriale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
