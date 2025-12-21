Oggi c'è l'Udinese, La Nazione: "Fiorentina, è l'ultimo treno. Piace Paratici come nuovo dt"
La Fiorentina si gioca le ultime chance per rialzare la testa. Oggi al "Franchi" arriva l'Udinese per un match importantissimo per la squadra di Paolo Vanoli. Nel frattempo il quotidiano parla di possibili nomi per il ruolo di dt: uno di questi è Fabio Paratici. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione: "Fiorentina, è l'ultimo treno. Piace Paratici come nuovo dt".
