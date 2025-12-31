Parla Manna, il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "Ha ragione Conte"

"Ha ragione Conte": questo è il titolo principale della prima pagina del Corriere dello Sport. Parole di Giovanni Manna, intervistato in esclusiva dal quotidiano e che prosegue così: "C'è un gap da colmare, prendiamo una punta". Altre sue parole: "Valori e sacrifici per essere come le big del nord. Antonio è il migliore tecnico italiano".

Spazio anche al mercato, con un club particolarmente attivo: "Scatto Juve: da Frattesi a Mandas". La mezzala dell'Iter piace anche in Turchia, caccia al portiere in forza alla Lazio.