Priorità Champions per la Juve. Tuttosport in apertura: "Ora servono le Spallettate"
"Ora servono le Spallettate". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla priorità da qui al termine della stagione. I bianconeri puntano alla qualificazione in Champions, distante un solo punto dopo la vittoria interna ottenuta contro il Genoa. Spalletti è chiamato a inventarsi qualcosa nelle prossime giornate, cominciando dallo scontro diretto in programma sabato contro l'Atalanta. Una sfida nella quale dovrà rinunciare a McKennie, squalificato, ma anche a Vlahovic, che si fermerà diverse settimane per un problema al polpaccio.
TORINO - In prima pagina ampio spazio è dedicato anche al Torino, che guarda già al mercato. I granata infatti hanno messo gli occhi su Rafik Belghali, esterno di proprietà del Verona che piace tanto al Toro. Il ds Petrachi segue da vicino la situazione ma l'algerino sabato potrà essere visionato ancora meglio dato che sarà avversario del Torino, che ospiterà il Verona nell'incontro in programma questo sabato.
ITALIA - In primo piano anche la Nazionale, che potrebbe finire nuovamente nelle mani di Antonio Conte. Ad alimentare la quotazione dell'ex Ct è proprio Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che non si opporrebbe al ritorno di Conte come commissario tecnico. Non si esclude neanche l'ipotesi del doppio incarico, con Conte che così diverrebbe Ct restando comunque allenatore del Napoli.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.