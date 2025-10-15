Retegui porta gli azzurri ai playoff e La Gazzetta dello Sport titola: "Italia da Mondiale"
"Italia da Mondiale" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla vittoria di ieri sera degli azzurri. La doppietta di Mateo Retegui e il gol di testa di Mancini bastano per chiudere la pratica Israele. Il secondo posto è assicurato, l'Italia andrà ai playoff. Il sorteggio sarà il 21 novembre, a marzo si deciderà il nostro futuro, si legge sul quotidiano. Non sarà come contro Svezia e Macedonia, non come atteggiamento, perché Gattuso ha comunque rivoltato la Nazionale, le ha trasferito tutta la sua rabbia infinita- Il risultato sono quattro successi su quattro, sedici gol, e un Retegui sempre più al centro del gioco.
