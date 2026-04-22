Rimonta al Como e finale di Coppa. La Gazzetta dello Sport in apertura: "Inter da impazzire"
"Inter da impazzire" titola La Gazzetta dello Sport in apertura celebrando così la vittoria dell'Inter di Chivu nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Una pazza Inter a San Siro ha ribaltato il risultato contro i lariani, vincendo per 3-2 nella ripresa con la doppietta di Hakan Calhanoglu e il gol decisivo a pochi minuti dal termine di Sucic. Inter che punta dritta al doblete.
L'avversaria - Stasera i nerazzurri conosceranno l'avversaria perché da Atalanta-Lazio arriverà l'altra finalista che il 13 maggio allo stadio Olimpico contenderà il titolo all'Inter di Chivu. Si riparte al Gewiss Stadium di Bergamo dal 2-2 dell'andata. In caso di parità supplementari e poi calci di rigore.
Festini a luci rosse - Circa 70 calciatori alle serate milanesi con escort e droga: tra questi anche tesserati di 5 club di A. Tra i giocatori coinvolti figurerebbero anche dei giocatori di club come Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona, ma nessuno al momento è indagato.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.