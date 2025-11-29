Roma-Napoli è anche Gasp vs Conte, duello tra grandi: perfezionisti e vincenti
TUTTO mercato WEB
"Gasp&Conte, un duello tra grandi". All'interno di Sport Week, magazine de La Gazzetta dello Sport, si parla del big match di domani sera all'Olimpico. Una partita definita la "sfida tra due dei tecnici migliori al mondo: sono perfezionisti, non si accontentano e per questo, qualche volta, esagerano nelle lamentele".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile