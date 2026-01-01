Roma, serve un nuovo ds. Il Romanista stamattina a gran voce: "Fate presto"

"Fate presto": titola così questa mattina la prima pagina de Il Romanista. Ds cercasi: prosegue la caccia al sostituto di Massara. I nomi sono cinque, ma nessun colloquio diretto ancora. Il rischio è iniziare un'altra estate in ritardo. Il quotidiano sottolinea: c'è una Roma da fare, tra sicure partenze e rinforzi di cui Gasperini ha necessariamente bisogno.

Spazio anche al campo, con la Roma che ha in programma la sfida contro la Fiorentina. Non a caso, un altro titolo recita: "Testa alla viola". Oggi la ripresa a Trigoria: attesa per il rientro di Koné. Si parla anche dei prossimi avversari: "Kean in dubbio, Gosens ci sarà".